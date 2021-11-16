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Власти Украины лишили депутата Рады Киву права на наградное оружие
Политика
Власти Украины лишили депутата Рады Киву права на наградное оружие
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 16 ноября. Депутата Верховной рады Украины Илью Киву лишили права владеть наградным оружием. Соответствующее решение вынес министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

Глава МВД Монастырский мотивировал свое решение недостойным поведением украинского парламентария. Также решением специальной комиссии образовательного регулятора Украины Кива был лишен звания кандидата наук.

«Каждый должен помнить, что оружие — это ответственность. А иметь наградное оружие — это большая честь и никто не имеет права эту честь осквернять недостойным поведением!», — пояснил Монастырский.

Сам Кива при этом считает случившееся очередными попытками дискредитировать его как политика. Нардеп также сообщил, что полиция провела обыск в его квартире и собственности его второй дочери.

Депутат уверен, что на него и семью оказывается давление. Власти Украины якобы хотят вынудить его уехать из страны после ряда заявлений, которые не отвечают интересам Киева.

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украина верховная рада кива
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