Суд отказал немецким экологам в иске против «Северного потока — 2»

Грайфсвальд, 16 ноября. Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделала представитель арбитража Доротея тер Веен.

Экологическая компания летом 2021 года направила в суд запрос с призывом пересмотреть разрешение на эксплуатацию «СП-2». Иском экологи хотели оспорить вердикт управления горного надзора Штральзунда — изначально именно там ответили отказом на требование компании. Регулярная критика со стороны Deutsche Umwelthilfe подкреплялась тем, что вредные выбросы в окружающую среду от газопровода якобы могут быть серьезнее, чем предполагалось ранее.

«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда (город на севере Германии. — Прим. ФАН)», — ответила тер Веен в беседе с журналистами.

Тем временем украинский «Нафтогаз» призвал США ввести новые санкции против немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG. Такими действиями Киев пытается не допустить сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2», пишет газета «Взгляд».