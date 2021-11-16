Санкт-Петербург, 16 ноября. Не стоит ждать правды о задержании россиян в Белоруссии от «специалистов» Bellingcat1. Об этом ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Так российский социолог прокомментировал очередной анонс исследовательской группы фильма-расследования WagnerGate, который посвящен якобы фиаско Службы безопасности Украины и провалившейся попытке похищения граждан России в Минске.

По его словам, это не первый раз, когда лояльная ЦРУ группа Bellingcat обещает опубликовать так называемое сенсационное расследование.

«Правда теперь в текстовом варианте, хотя казалось бы документальный фильм должны были подготовить ещё к марту этого года. Будет ли обнародовано это псевдорасследование в действительности, большой вопрос. Тем не менее, как я уже говорил в прошлом, правды о задержании россиян в Белоруссии в работе группы ожидать не стоит», - заявил он.

Шугалей напомнил, что россиян, оказавшихся в санатории «Белоруссочка», обманом наняли представители ЦРУ и СБУ, чтобы перебросить на запад Ливии и расстрелять.

«После этого их планировали выдать за «вагнеровцев». Однако изначальный план транспортировки через Турцию провалился, а белорусская КГБ с подозрением отнеслась к группе мужчин. В настоящий момент из этой истории пытаются выдавить хоть какой-то дополнительный смысл и отмазать ЦРУ», - добавил он.

Глава ФЗНЦ объяснил, почему именно сейчас прозападные журналисты вновь напомнили о WagnerGate.

«Каждый раз, когда они обещают его опубликовать, они хотят на кого-то надавить, используют этот фильм, как инструмент шантажа», - подытожил он.

Ранее редакция Федерального агентства новостей выяснила, что существует не менее двух версий фильма-расследования. Это стало причиной того, почему он не вышел весной, поскольку кураторы журналиста Христо Грозева из ЦРУ не смогли решить, какой именно вариант показать общественности. Блок на публикацию поставили из-за поменявшейся политической ситуации на Украине и желания США шантажировать «расследованием» Владимира Зеленского и его команду.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.