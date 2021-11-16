Шугалей о санкциях против российских ЧВК: Инструмент незаконного политического давления

Санкции — это инструмент незаконного политического давления, а их пиар — работа на благо недоброжелателей Российской Федерации, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог раскритиковал статью «Сначала введут санкции против ЧВК, потом — против России», опубликованную в издании «Газета.ru». Экспертом в материале выступает «африканист» Сергей Елидинов.

«Его основная деятельность заключается в ведении блога на сайте «Радио Свобода»1. Думаю, что не нужно объяснять, в чьих интересах работают такие эксперты. Но считаю, что сама тема является очень важной. Не вдаваясь в подробности и легенды о «ЧВК Вагнера», меня поражает этот «пиар западных санкций». Эти самые санкции, которые вводятся по любому поводу и любому чиху, должны заставить Россию спрятаться, рыдать и посыпать голову пеплом. Санкции — это инструмент незаконного политического давления. Санкциями нас пытаются заставить остановить поддержку народов Донбасса и Беларуси, они принуждают нас убраться из Крыма», — пишет Шугалей.

По мнению социолога, западные государства постоянно находятся в поиске поводов для организации давления на Москву и ее отдельных граждан. При этом ни США, ни их европейские союзники «не ищут возможностей для адекватного общения и налаживания эффективного сотрудничества».

Федеральное агентство новостей /

«Им нужны причины обвинить в чем-то Россию и наложить ограничения. Причем все эти ограничения нужны больше для политического пиара, борьбы с виртуальным противником в лице нашей страны. В результате, как я уже говорил раньше, происходит геноцид русского населения. Потому что хотят, чтобы Россия перестала быть сверхдержавой. Те, кто боится санкций, пусть валят из России и не возвращаются», — продолжает глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей напомнил, что смог вернуться из ливийского плена, где его и множество других людей террористы держали без суда и следствия. Однако только вера в отечество позволила ему вернуться домой.

«Таким образом, пытаясь испугать российских читателей санкциями и, продвигая мнения ангажированных экспертов, не выполняет ли «Газета.ru» чей-то политический заказ? Напомню, что уверен, СМИ, безусловно, не должны быть ограничены и должны обеспечивать свободу слова, но иностранные агенты по закону обязаны быть помечены соответствующей плашкой», — заключил социолог.

Федеральное агентство новостей /

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва оказывает Бамако военно-техническое содействие по линии межгосударственного сотрудничества и не вмешивается во взаимодействие суверенных властей африканской страны с частными военными компаниями. По его мнению, Мали имеет право самостоятельно выбирать партнеров и союзников для защиты республики от террористов.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.