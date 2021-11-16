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Downdetector зафиксировал крупный сбой в работе Google и Spotify

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 21:35
Технологии
Downdetector зафиксировал крупный сбой в работе Google и Spotify
flickr.com  /  @iphonedigital

Нью-Йорк, 16 ноября. Пользователи пожаловались на проблемы в работе Google, Spotify и игровых онлайн-сервисов. Такие данные предоставил портал Downdetector, отслеживающий неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе музыкального сервиса появились 16 ноября около 20:25 по московскому времени. На неполадки у Google пожаловались пользователи из Соединенных Штатов, Германии, Канады, Нидерландов и России. Многие юзеры отметили проблемы с работой сайта. Некоторые не могут попасть в свой аккаунт и воспользоваться поиском в системе Google.

Ранее пользователи отметили неполадки в работе социальной сети Instagram. Сбои наблюдались 12 ноября во Франции, Германии, Италии и Соединенных Штатах. Большая часть юзеров пожаловались на сбои как на сайте, так и в приложении.

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