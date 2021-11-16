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Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении отношений с Брэдли Купером

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 21:24
Шоу-бизнес
Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении отношений с Брэдли Купером
instagram.com  /  @irinashayk

Нью-Йорк, 16 ноября. Известную российскую модель Ирину Шейк заметили на прогулке в Нью-Йорке в обнимку с бывшим возлюбленным, голливудским актером Брэдли Купером.

Папарацци застукали парочку, когда они гуляли по одной из оживленных улиц города. На Купере были обычные синие джинсы, черная толстовка и синее пальто. Шейк выбрала для выхода черное пальто оверсайз, белую сорочку, черные брюки и белые кроссовки на толстой подошве.

Свое лицо модель скрывала за очками и черной медицинской маской. Снимки опубликовало издание Daily Mail. Поклонники надеются, что после расставания с рэпером Канье Уэстом Шейк воссоединится с отцом своего ребенка, пишут «Дни.ру».

Карьеру модели Шейк начала в 2004 году в Челябинской области. Уже год спустя она участвовала в показах в Европе и США. Мировая известность к россиянке пришла благодаря отношениям с футболистом Криштиану Роналду. С 2015 по 2017 годы она встречалась с Брэдли Купером, которому родила дочь Лею.

Ранее Шейк показала поклонникам забавный наряд на Хеллоуин. На фото рядом с ней стоял мужчина в маске Кинг-Конга. Фолловеры решили, что это был Купер.

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