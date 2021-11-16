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Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался с биологической матерью

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 21:22
Шоу-бизнес
Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался с биологической матерью
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 16 ноября. Звезда TikTok Даня Милохин пообщался с родной матерью впервые за 16 лет после того, как женщина бросила его вместе с братом в детском доме. От личной встречи блогер отказался.

Телеведущая Ксения Собчак пригласила блогера Даню Милохина в свое шоу. Она хотела, чтобы молодой человек встретился с родной матерью, которая бросила его вместе с братом в раннем возрасте. Автор коротких видео в TikTok согласился пообщаться с женщиной с помощью видеосвязи, но от встречи отказался.

«Не понимаю, зачем нам встречаться. Для меня это чужой человек. Если бы ко мне на улице подошла женщина и представилась моей матерью, было бы то же самое», — заявил Милохин в шоу «Док-ток» на Первом канале.

По словам блогера, мать встречалась с его старшим братом Ильей так же под прицелами видеокамер в рамках другой популярной программы. Он не видит смысла в таком общении, но зла на биологических родителей не держит.

Милохин-младший подчеркнул, что не понимает, почему все окружающие хотят, чтобы у него проснулись какие-то чувства к родной матери, пишет «Вечерняя Москва».

Сейчас Даня Милохин участвует в новом сезоне «Ледникового периода». Пару ему составляет фигуристка Евгения Медведева. Тренер Татьяна Тарасова пообещала «убить» блогера, если спортсменка получит травму по его вине.

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Все новости / Шоу-бизнес / Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался с биологической матерью
мать блогер Милохин биологические родители
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