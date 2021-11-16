Звезды посетили премьеру сериала «Вне себя» в Москве

Москва, 16 ноября. Известные российские артисты побывали на закрытой премьере сериала «Вне себя», которая состоялась в кинотеатре «Художественный» в Москве.

На показе присутствовали режиссер Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, юморист Семен Слепаков с коллегой Гариком Мартиросяном, телеведущая Екатерина Варнава, писательница и журналистка Алена Водонаева. Они пообщались с артистами, сыгравшими главные роли в телешоу, — Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым, Евгением Стычкиным.

По сюжету, гениальный финансист, у которого время от времени случаются провалы в памяти, окружен «фантомами». Речь идет о его убитой супруге и ее погибшем любовнике. Мужчина пытается расследовать смерть жены и восстановить события прошлого, пишет ТАСС. Сериал сняли режиссеры Александр Дулерайн и Клим Козинский.

Ранее Netflix представил трейлер апокалиптической комедии «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.