Глава минобороны Турции Акар: Анкара обсуждает с США поставки истребителей F-16 и F-35

Анкара, 16 ноября. Представители минобороны Турции отправились в США, чтобы обсудить с американскими коллегами поставки истребителей F-35 и F-16. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Белого дома Джо Байден пообещал приложить все усилия, чтобы убедить Конгресс США дать согласие на поставку Анкаре истребителей F-16.

«Мы думаем, что американское руководство положительно оценит этот вопрос. Если же реакция будет отрицательной, то Турция будет вынуждена рассмотреть другие альтернативы для обеспечения своей безопасности в атмосфере угроз, в которой мы находимся», — сказал Акар.

Стоит отметить, что в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с главой Белого дома Джо Байденом возврат 1,4 миллиарда долларов за истребители F-35, которые Вашингтон не поставил Анкаре. При этом американская сторона пообещала поставить Турции истребители F-16.