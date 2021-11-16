Анатолий Бурносов объяснил свой уход из Comedy Club

Москва, 16 ноября. Известный российский юморист и актер Анатолий Бурносов прокомментировал свой уход с поста генерального директора Comedy Club Production, где он работал до 2011 года.

Бурносов стал гостем YouTube-шоу Андрея Пределина. По словам артиста, «директорство» крайне негативно отразилось на его здоровье, были постоянные эмоциональные перегрузки.

«Я жесткий трудоголик без ограничений в каких-либо стимулирующих для работы средствах. Я довел себя до супертревожного состояния», — поделился он.

Однажды врач серьезно поговорил с Бурносовым, предупредив его о печальных последствиях такой напряженной работы. Актер не захотел рисковать жизнью ради должности и ушел из Comedy Club Production.

Но в тот год в его жизни произошли и другие перемены: развод и кризис в профессии. В итоге Бурносов решил заняться музыкой и даже записал сборник популярных советских песен.

Ранее российский актер Андрей Бурковский оценил юмор резидентов Comedy Club. По словам звезды сериала «Медиатор», современные шутки не кажутся ему смешными.