Атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания перед эксплуатацией в Арктике

Москва, 16 ноября. Атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 отправился на испытания. К концу года его примут в эксплуатацию и отправят в первое плавание в Арктику, о чем рассказал замгендиректора «Атомфлота» Леонид Ирлица.

Атомные ледоколы проекта 22 220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире представителями ледокольного флота. В распоряжении российского флота уже есть один корабль этого проекта — «Арктика», но вскоре ему составит компанию «Сибирь». Во вторник, 16 ноября, замгендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица рассказал прессе, что ледокол «Сибирь» уже вышел на испытания.

«К концу года, она по идее должна быть сдана и принята в эксплуатацию», — сказал Ирлица.

«Сибирь» возьмет на себя обеспечение судоходства с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее аналитик американского журнала The National Interest Роберт Фарли назвал мощный ледокольный флот главным преимуществом России в Арктике на случай начала в этом регионе военного конфликта.