Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 22:36
22:30
Экономика
Суд отказал немецким экологам в иске против «Северного потока — 2»
22:23
Происшествия
Полиция увезла на экспертизу найденные у Смоленки части тела в Петербурге
22:00
Общество
«Зона Бабича». Скрытая угроза ультралиберализма
21:57
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
21:48
Весь мир
Шугалей о санкциях против России: Инструмент незаконного политического давления
21:35
Технологии
Downdetector зафиксировал крупный сбой в работе Google и Spotify
21:23
Шоу-бизнес
Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении отношений с Брэдли Купером
21:22
Шоу-бизнес
Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался с биологической матерью
21:18
Общество
Звезды посетили премьеру сериала «Вне себя» в Москве
21:16
Политика
Политолог Простаков оценил вероятность бойкота США Олимпиады-2022 в Пекине
Все новости

Атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания перед эксплуатацией в Арктике

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 21:09
Технологии
Атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания перед эксплуатацией в Арктике
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 ноября. Атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 отправился на испытания. К концу года его примут в эксплуатацию и отправят в первое плавание в Арктику, о чем рассказал замгендиректора «Атомфлота» Леонид Ирлица.

Атомные ледоколы проекта 22 220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире представителями ледокольного флота. В распоряжении российского флота уже есть один корабль этого проекта — «Арктика», но вскоре ему составит компанию «Сибирь». Во вторник, 16 ноября, замгендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица рассказал прессе, что ледокол «Сибирь» уже вышел на испытания.

«К концу года, она по идее должна быть сдана и принята в эксплуатацию», — сказал Ирлица.

«Сибирь» возьмет на себя обеспечение судоходства с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее аналитик американского журнала The National Interest Роберт Фарли назвал мощный ледокольный флот главным преимуществом России в Арктике на случай начала в этом регионе военного конфликта.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания перед эксплуатацией в Арктике
арктика Ледокольный флот ледокол сибирь
Комментировать