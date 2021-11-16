Япония впервые направила подлодку в Южно-Китайское море на учения с силами США

Токио, 16 ноября. Токио и Вашингтон провели совместные маневры в акватории Южно-Китайского моря, отработав действия против подводных лодок условного оппонента. Об этом говорится на сайте Сил самообороны Японии.

Известно, что для участия в совместных с США учениях Япония привлекла патрульный самолет P-1, эсминец «Мурасаме» и вертолетоносец «Кага». Со стороны американской армии были задействованы эсминец и патрульный противолодочный самолет P-8A.

Примечательно, что Силы самообороны Японии впервые отправляют свою подводную лодку в Южно-Китайское море для отработки совместных операций с Соединенными Штатами, вероятно, направленных на сдерживание Китая.

Ранее сообщалось, что эсминец Военно-морских сил США USS Porter начал переход из Черного в Средиземное море после завершения учений с союзниками по Североатлантическому альянсу. В пресс-службе Шестого флота ВМС США отметили, что накануне Черноморский регион покинул и штабной корабль USS Mount Whitney, который также был задействован в маневрах.