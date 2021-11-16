Автоэксперт Колодочкин перечислил предметы, которые обязательно должны быть в машине

Москва, 16 ноября. Правила дорожного движения обязывают каждого российского автомобилиста возить с собой необходимый перечень предметов, отсутствие которых может привести к штрафу. Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин перечислил основные пункты.

Самым главным предметом является аптечка. Она должна включать все необходимое для прохождения техосмотра. В настоящее время можно приобрести уже готовые наборы. Еще одной обязательной вещью является огнетушитель с правильным сроком годности.

У каждого автомобилиста обязательно должен быть знак аварийной остановки. Он должен включать в себя полосы из светоотражающего материала, ширина которых не должна быть меньше пяти сантиметров.

Кабмин поддержал законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. При этом в правительстве отметили, что считают необходимым внести некоторые корректировки в документ.