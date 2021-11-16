Глава СОМБ ответил на вбросы зампредседателя США о российских инструкторах: Нарушаете второй принцип работы ООН

Москва, 16 ноября. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов подготовил письма в адрес заместителя представителя США при ООН Ричарда Миллса, генсека международной организации Антониу Гутерреша и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. В них он призвал дипломатов Запада тщательней проверять информацию из открытых источников и ответственно подходить к собственным выступлениям.

«Хочу обратиться к вам, что бы вы пояснили свое высказывание: имели ли вы ввиду под этими формулировками российских инструкторов в ЦАР? Если это так, то на каком основании были сделаны эти заявления? Какими источниками информации вы пользуетесь? Вы являетесь официальным представителем Соединенных Штатов Америки, а в своих заявлениях используете "фейк-ньюз", не проверив их истинность», — указано в письме, адресованном Миллсу.

По словам Иванова, американский дипломат проявил поверхностный подход к составлению собственной программной речи, а также использовал недостоверную информацию из открытых источников, что привело к формированию некорректных выводов и умозаключений.

«Они подрывают доверие к международным институтам, а также мешают конструктивному и доверительному взаимодействию представителей иностранных государств и организаций, объединившихся с целью помочь властям ЦАР восстановить безопасность и стабильность в стране. Хочу напомнить вам, что целые народы современного мира пострадали от заявлений ваших представителей, основанных на «фейковой информации», — добавил он.

state.gov / U.S. Department of State

Глава СОМБ сообщил, что отечественные специалисты прибыли в Центральноафриканскую Республику по официальному приглашению легитимных властей и выполняют работу по подготовке солдат правительственных войск (FACA) в соответствии со всеми необходимыми разрешительными документами.

«За короткое время, благодаря обучению российскими инструкторами, армия ЦАР смогла стать боеспособной, дать отпор боевикам и террористам, грозившим устроить геноцид народа ЦАР, как это случалось не один раз за новейшую историю страны. Российских инструкторов уважают во всем мире, в Центральной Африке ценят их помощь, как простые жители, так и власти страны. Своими заявлениями, основанными на "фейковой информации", вы, господин заместитель постоянного представителя США в ООН, нарушаете второй принцип работы Организации Объединенных Наций, который гласит, что все ее члены добросовестно выполняют принятые на себя обязательства», — заключил Иванов.

В письме, адресованном Гутеррешу, глава СОМБ попросил рассмотреть вопрос о соответствии Ричарда Миллса занимаемой должности.

«Прошу взять на контроль ситуацию вокруг информационной войны, которая ведется в ЦАР против FACA и ее союзников, в том числе российских инструкторов, так как сложившаяся ситуация подрывает безопасность граждан республики», — написал руководитель отечественных специалистов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Он также обратился к госсекретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкену и призвал последнего провести служебное расследование в отношении зампредставителя США.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о его профессиональной пригодности», — заключил Иванов.

Ранее глава СОМБ сообщал, что американский дипломат пытался приписать отечественным специалистам неправомерные действия на территории африканской страны, но подтверждать весомыми доказательствами собственные слова не стал.