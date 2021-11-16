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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пхеньян, 16 ноября. Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил крупнейшее строительство города Самчжиене в северо-западной части страны. Глава государства впервые за месяц появился на публике.

Последний раз лидера Северной Кореи на публике видели 11 октября. С тех пор он не был замечен ни на каких мероприятиях. Как сообщает Центральное телеграфное агентство государства, сейчас Ким Чен Ын решил лично ознакомиться со строительством нового города.

Ранее в СМИ появилась информация о двойнике главы КНДР. Южнокорейская разведка провела собственное расследование и опровергла слухи. Изменения в его внешности связаны с похудением. Однако проблем со здоровьем у Ким Чен Ына нет, рассказали в структуре.

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Ким Чен Ын кндр корея
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