Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 22:36
22:30
Экономика
Суд отказал немецким экологам в иске против «Северного потока — 2»
22:23
Происшествия
Полиция увезла на экспертизу найденные у Смоленки части тела в Петербурге
22:00
Общество
«Зона Бабича». Скрытая угроза ультралиберализма
21:57
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
21:48
Весь мир
Шугалей о санкциях против России: Инструмент незаконного политического давления
21:35
Технологии
Downdetector зафиксировал крупный сбой в работе Google и Spotify
21:23
Шоу-бизнес
Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении отношений с Брэдли Купером
21:22
Шоу-бизнес
Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался с биологической матерью
21:18
Общество
Звезды посетили премьеру сериала «Вне себя» в Москве
21:16
Политика
Политолог Простаков оценил вероятность бойкота США Олимпиады-2022 в Пекине
Все новости

Президент Сирии подписал указ о расширении полномочий Научного религиозного совета

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 21:16
Весь мир
Президент Сирии подписал указ о расширении полномочий Научного религиозного совета
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Дамаск, 16 ноября. Президент Сирии Башар Асад издал указ об упразднении поста высшего мусульманского священнослужителя в стране и расширении полномочий правительственного министерства, курирующего духовные вопросы.

Документ, обнародованный накануне, делегировал Научному религиозному совету задачи, которые ранее были возложены на муфтия. Отныне этот орган, возглавляемый министром вакфов, будет определять даты праздников в соответствии с лунным календарем и принимать решения по вопросам, касающимся религиозных ритуалов и обрядов.

Данный шаг фактически отправляет верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр ад-Дина Хассуна в отставку.

Причины изменения должностных полномочий не сообщаются. Однако указ был принят через несколько дней после того, как Научный религиозный совет выступил с критикой интерпретации Хассуном ряда коранических стихов во время похорон известного сирийского певца Сабаха Фахри, который умер в начале этого месяца.

Перемены полномочий

Верховный муфтий считается самым высокопоставленным представителем мусульман-суннитов в Сирии и издает религиозные постановления от имени сирийского правительства. Хассун занимал эту должность с 2005 года, после смерти своего предшественника Ахмада Куфтаро в 2004-м.

В 2018 году Башар Асад издал указ, ограничивающий срок полномочий муфтия, ранее не имевший никаких временных рамок. С тех пор нахождение на посту необходимо было продлевать каждые три года. Тогда же президент расширил полномочия министра вакфов, позволив ему назначить муфтия. Ранее этот высокопоставленный чиновник утверждался только главой государства.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент Сирии подписал указ о расширении полномочий Научного религиозного совета
сирия асад религия муфтий
Комментировать