Президент Сирии подписал указ о расширении полномочий Научного религиозного совета

Дамаск, 16 ноября. Президент Сирии Башар Асад издал указ об упразднении поста высшего мусульманского священнослужителя в стране и расширении полномочий правительственного министерства, курирующего духовные вопросы.

Документ, обнародованный накануне, делегировал Научному религиозному совету задачи, которые ранее были возложены на муфтия. Отныне этот орган, возглавляемый министром вакфов, будет определять даты праздников в соответствии с лунным календарем и принимать решения по вопросам, касающимся религиозных ритуалов и обрядов.

Данный шаг фактически отправляет верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр ад-Дина Хассуна в отставку.

#Syria's President Bashar al-Assad has forced Grand Mufti Ahmad Hassoun into retirement and issued a decree that seemingly cancels the position of Grand Mufti altogether. No reasons were announced. pic.twitter.com/iPqgPh3yLR — Arwa Ibrahim (@arwaib) November 16, 2021

Причины изменения должностных полномочий не сообщаются. Однако указ был принят через несколько дней после того, как Научный религиозный совет выступил с критикой интерпретации Хассуном ряда коранических стихов во время похорон известного сирийского певца Сабаха Фахри, который умер в начале этого месяца.

Перемены полномочий

Верховный муфтий считается самым высокопоставленным представителем мусульман-суннитов в Сирии и издает религиозные постановления от имени сирийского правительства. Хассун занимал эту должность с 2005 года, после смерти своего предшественника Ахмада Куфтаро в 2004-м.

Pres Dr. Bashar Al Assad & Grand Mufti Sheikh Hassoun in #Hama during the Eid el Fitr prayers. #EidMubarak to all of my wonderful friends. pic.twitter.com/q9fvwAhx4R — Sarah Abed (@sarahabed84) June 25, 2017

В 2018 году Башар Асад издал указ, ограничивающий срок полномочий муфтия, ранее не имевший никаких временных рамок. С тех пор нахождение на посту необходимо было продлевать каждые три года. Тогда же президент расширил полномочия министра вакфов, позволив ему назначить муфтия. Ранее этот высокопоставленный чиновник утверждался только главой государства.