Ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины

Киев, 16 ноября. Украина продолжает идти на обострение отношений с соседней Белоруссией на фоне кризисной ситуации, возникшей на белорусско-польской границе из-за мигрантов.

Однако сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко предупреждает, что для Киева конфликт с Минском не кончится ничем хорошим. Политик уверен, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит делать необдуманных шагов и провоцировать Белоруссию на открытую конфронтацию. Он напомнил, что украинская армия просто потеряет боеспособность без топлива из Республики Беларусь, так что в ситуации противостояния двух стран преимущество будет явно не на стороне Незалежной.

«Я хочу напомнить, что 70% дизельного топлива в нашу страну поступает из Белоруссии. У нас танки и БТР ездят на белорусском дизельном топливе. И выходят на боевое дежурство, используя дизтопливо из Республики Беларусь. Кто-то же должен Зеленскому об этом сказать вообще», — заявил Бойко в эфире телеканала «Наш».

Как считает представитель партии ОПЗЖ, Украина не должна была портить отношения с Белоруссией, которая была для нее важным экономическим и политическим партнером. Вместо этого стоило, наоборот, помочь соседней стране в решении некоторых проблем.

«Когда начались протесты в Белоруссии, что должен был сделать нормальный сосед в этой ситуации? Нормальный сосед в такой ситуации должен помочь урегулировать конфликт. Как минимум, предложить выступить посредником — как сделал Лукашенко, когда предложил площадку в Минске для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Что сделал наш президент со своим окружением? Они тут же собрались, и даже когда еще не было реакции Евросоюза, заклеймили Лукашенко и сказали, что иметь с ним дела не будут», — напомнил депутат.

Федеральное агентство новостей /

Бойко отмечает, что даже сейчас, несмотря на сложные политические отношения, Белоруссия поддерживает товарооборот с Украиной и остается поставщиком важных видов товаров, и в первую очередь энергоресурсов.

«Имея товарооборот в 4 миллиарда долларов между Украиной и Белоруссией, имея Белоруссию в качестве надежного партнера на тот момент, Киев зачем-то пошел на конфликт, продемонстрировал такое легкомысленное отношение к своему соседу. При этом Минск до сих пор поставляет нам нефтепродукты», — подчеркнул сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как считает политик, если Киев продолжит обострять ситуацию в отношениях с Минском, Украина рискует окончательно порвать все связи с Белоруссией себе же в ущерб.

«Что нам мешает сейчас, во время миграционного кризиса, выступить посредниками в решении этого вопроса? Но Зеленский об этом не думает. Нам еще осталось с Грузией поругаться из-за Саакашвили, и закончить вообще полной изоляцией», — подытожил представитель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский сам лишил Украину шансов на транзит российского газа после 2024 года.