США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией

Вашингтон, 16 ноября. Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден впервые провели двусторонние переговоры.

Встреча лидеров двух стран состоялась не лично, а в онлайн формате. В ходе обсуждений глава КНР в очередной раз подчеркнул, что настроен на укрепление сотрудничества с Вашингтоном. Однако политолог Даниил Богатырев уверен, что сами Соединенные Штаты вовсе не намерены развивать отношения с Китаем в позитивном ключе.

Эксперт напомнил, что незадолго до встречи Си Цзиньпин написал публичное письмо к американским политикам, в котором дал понять, что Китай готов пойти на нормализацию отношений с Соединенными Штатами.

«Китаю это нужно, так как США остаются важным рынком сбыта многих китайских товаров. Из-за пандемии скорость отгрузки товаров из КНР значительно снизилась. Мы видим и ограничения, которые США накладывают на китайские товары, и от которых Пекин хочет избавиться», — рассказал политолог на YouTube-канале «Перший Козацький».

Тем не менее, по мнению Богатырева, Вашингтон совершенно не настроен идти навстречу Пекину и налаживать двустороннее сотрудничество. Напротив, все последние выступления и действия президента Джо Байдена явно свидетельствуют о том, что США намерены лишь усиливать противостояние как с Китаем, так и с Россией.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Во взаимоотношениях США и КНР есть очень большие проблемы. Это отношения геополитических противников. Это состояние новой холодной войны, как и в случае с США и Россией. С Китаем это противостояние стало еще более острым на фоне формирования нового военно-политического блока AUKUS», — считает аналитик.

Политолог убежден, что Соединенные Штаты пока совершенно не готовы мирно расстаться с ролью мирового гегемона, а потому будут пытаться отвоевать лидерство в масштабном противостоянии с КНР и РФ.

«США будут продолжать холодную войну и постараются мобилизовать для этого своих союзников. В обозримой перспективе, с моей точки зрения, мы увидим не налаживание конструктивных взаимоотношений, не спад напряженности между США и Китаем, а также между США и Россией, а, скорее, продолжение холодной войны. Будет большое противостояние между этими тремя полюсами», — заявил Даниил Богатырев.

Ранее россияне объяснили, что у США есть очень простой способ избежать столкновения с РФ и последующего армагеддона.