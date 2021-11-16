Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 22:36
22:30
Экономика
Суд отказал немецким экологам в иске против «Северного потока — 2»
22:23
Происшествия
Полиция увезла на экспертизу найденные у Смоленки части тела в Петербурге
22:00
Общество
«Зона Бабича». Скрытая угроза ультралиберализма
21:57
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
21:48
Весь мир
Шугалей о санкциях против России: Инструмент незаконного политического давления
21:35
Технологии
Downdetector зафиксировал крупный сбой в работе Google и Spotify
21:23
Шоу-бизнес
Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении отношений с Брэдли Купером
21:22
Шоу-бизнес
Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался с биологической матерью
21:18
Общество
Звезды посетили премьеру сериала «Вне себя» в Москве
21:16
Политика
Политолог Простаков оценил вероятность бойкота США Олимпиады-2022 в Пекине
Все новости

США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
Политика
США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 ноября. Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден впервые провели двусторонние переговоры.

Встреча лидеров двух стран состоялась не лично, а в онлайн формате. В ходе обсуждений глава КНР в очередной раз подчеркнул, что настроен на укрепление сотрудничества с Вашингтоном. Однако политолог Даниил Богатырев уверен, что сами Соединенные Штаты вовсе не намерены развивать отношения с Китаем в позитивном ключе.

Эксперт напомнил, что незадолго до встречи Си Цзиньпин написал публичное письмо к американским политикам, в котором дал понять, что Китай готов пойти на нормализацию отношений с Соединенными Штатами.

«Китаю это нужно, так как США остаются важным рынком сбыта многих китайских товаров. Из-за пандемии скорость отгрузки товаров из КНР значительно снизилась. Мы видим и ограничения, которые США накладывают на китайские товары, и от которых Пекин хочет избавиться», — рассказал политолог на YouTube-канале «Перший Козацький».

Тем не менее, по мнению Богатырева, Вашингтон совершенно не настроен идти навстречу Пекину и налаживать двустороннее сотрудничество. Напротив, все последние выступления и действия президента Джо Байдена явно свидетельствуют о том, что США намерены лишь усиливать противостояние как с Китаем, так и с Россией.

США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
ФБА «Экономика сегодня» /

«Во взаимоотношениях США и КНР есть очень большие проблемы. Это отношения геополитических противников. Это состояние новой холодной войны, как и в случае с США и Россией. С Китаем это противостояние стало еще более острым на фоне формирования нового военно-политического блока AUKUS», — считает аналитик.

Политолог убежден, что Соединенные Штаты пока совершенно не готовы мирно расстаться с ролью мирового гегемона, а потому будут пытаться отвоевать лидерство в масштабном противостоянии с КНР и РФ.

«США будут продолжать холодную войну и постараются мобилизовать для этого своих союзников. В обозримой перспективе, с моей точки зрения, мы увидим не налаживание конструктивных взаимоотношений, не спад напряженности между США и Китаем, а также между США и Россией, а, скорее, продолжение холодной войны. Будет большое противостояние между этими тремя полюсами», — заявил Даниил Богатырев.

Ранее россияне объяснили, что у США есть очень простой способ избежать столкновения с РФ и последующего армагеддона.

Вернуться назад

Все новости / Политика / США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
россия сша китай
Комментировать