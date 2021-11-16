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Сервис HBO Max объявил дату премьеры спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 20:57
Общество
Сервис HBO Max объявил дату премьеры спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Лос-Анджелес, 16 ноября. Звезды знаменитой кинофраншизы «Гарри Поттер» снова соберутся вместе в специальном эпизоде, который выйдет на стриминговой платформе HBO Max. Премьера состоится в первый день 2022 года.

HBO Max анонсировал спецэпизод в своем Twitter-аккаунте. Сервис опубликовал небольшой ролик, в котором указано, что эпизод с Дэниэлом Рэдклиффом и другими звездами «Гарри Поттера» выйдет 1 января.

«Впервые в истории легендарный актерский состав возвращается туда, где началась магия», — говорится в описании видео.

Спецэпизод приурочен к 20-летию выхода первого фильма о знаменитом мальчике-волшебнике из книг Джоан Роулинг. Выпуск станет новогодним подарком для поклонников «Гарри Поттера».

Первой лентой франшизы стала картина «Гарри Поттер и философский камень», которую срежиссировал Крис Коламбус. Недавно он задумался о выпуске трехчасовой версии фильма.

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Гарри Поттер фильм HBO Max
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