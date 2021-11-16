Сервис HBO Max объявил дату премьеры спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»

Лос-Анджелес, 16 ноября. Звезды знаменитой кинофраншизы «Гарри Поттер» снова соберутся вместе в специальном эпизоде, который выйдет на стриминговой платформе HBO Max. Премьера состоится в первый день 2022 года.

HBO Max анонсировал спецэпизод в своем Twitter-аккаунте. Сервис опубликовал небольшой ролик, в котором указано, что эпизод с Дэниэлом Рэдклиффом и другими звездами «Гарри Поттера» выйдет 1 января.

«Впервые в истории легендарный актерский состав возвращается туда, где началась магия», — говорится в описании видео.

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY — HBO Max (@hbomax) November 16, 2021

Спецэпизод приурочен к 20-летию выхода первого фильма о знаменитом мальчике-волшебнике из книг Джоан Роулинг. Выпуск станет новогодним подарком для поклонников «Гарри Поттера».

Первой лентой франшизы стала картина «Гарри Поттер и философский камень», которую срежиссировал Крис Коламбус. Недавно он задумался о выпуске трехчасовой версии фильма.