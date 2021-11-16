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Компания «Кронштадт» приступила к разработке ударного беспилотника «Сириус»
Армия
Компания «Кронштадт» приступила к разработке ударного беспилотника «Сириус»
vk.com  /  Компания «Кронштадт»

Москва, 16 ноября. Конструкторы компании «Кронштадт» разрабатывают ударный беспилотник «Сириус». Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Богатиков.

По его словам, в настоящее время осуществляется сборка опытного образца нового беспилотника. «Сириус» будет являться тяжелой модификацией ударного дрона «Орион», передает РИА Новости.

«Опытный образец «Сириуса» уже собирается на нашем опытном заводе в Москве», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали новейшую систему прицеливания для беспилотников «Орион». Прицельно-навигационный комплекс обеспечивает точное попадание в цель неуправляемых авиабомб.

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россия кронштадт сириус Богатиков
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