В октябре власти США задержали на границе 164 тысячи мигрантов

Вашингтон, 16 ноября. Количество мигрантов, задержанных на южной границе Америки и Мексики в октябре, выросло на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Службой таможенной и пограничной охраны Соединенных Штатов (CBP).

