В октябре власти США задержали на границе 164 тысячи мигрантов

Вашингтон, 16 ноября. Количество мигрантов, задержанных на южной границе Америки и Мексики в октябре, выросло на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Службой таможенной и пограничной охраны Соединенных Штатов (CBP).

October illegal immigrant apprehensions surge 128% from same time last yearhttps://t.co/XMCj3QQW5G

via @FoxNews @JonBrownDC — Immigration Reform Law Institute (@IRLILaw) November 16, 2021

Согласно данным CBP, в октябре было задержано 164,3 тыс. беженцев по сравнению с 71,9 в прошлом году. Большинство из них выходцы из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

При этом данные октября показывают падение количества мигрантов после пика в июле, когда было зафиксировано 212, 6 тыс. беженцев. 18,9 тыс. из которых были дети и подростки.

В секторе долины Рио-Гранде количество беженцев увеличилось на 161% больше, чем за аналогичный период прошлого года в соседнем Дель-Рио на 236%.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис, лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Джо Байдена.

Рост потоков беженцев напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних привело к росту числа детей-мигрантов, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

Федеральное агентство новостей /

В начале ноября в СМИ появилась информация, что власти США тайно переправили 70 самолетов с мигрантами во Флориду. Об этом заявил бывший прокурор и министр общественной безопасности штата Ларри Киф.