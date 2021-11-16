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Ученые Университета Аризоны предупредили о рекордных темпах изменения климата на Земле
Наука
Ученые Университета Аризоны предупредили о рекордных темпах изменения климата на Земле
pixabay.com  /  Medi2Go

Финикс, 16 ноября. Темпы глобального потепления за последние полтора века побили рекорд последнего ледникового периода, который держался 24 тыс. лет, об этом заявили ученые Университета Аризоны.

Изменение климата — насущная проблема человечества. Ее основными факторами выступают повышение концентрации парниковых газов в атмосфере и отступление антарктического щита.

Исследование было опубликовано в журнале Nature. Ученые предполагают, что смогли разрешить десятилетние споры о том, был ли этот период более теплым или прохладным.

Для этого ученые создали карты глобальных изменений температуры для каждого 200-летнего интервала, охватывающего 24 тыс. лет. Они также изучили химические характеристики морских отложений, чтобы получить информацию о прошлых температурах. Оказалось, что темпы потепления за последние 150 лет намного превышают масштабы и темпы изменений за последние 24 тыс. лет.

Ранее эксперты проследили связь между изменениями климата и конфликтами, а военные аналитики заявили о потенциальных битвах, которые могут произойти в Африке. Они рассказали, как Сомали переживает изменение климата.

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ледниковый период глобальное потепление изменение климата университет аризоны
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