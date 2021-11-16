Ученые Университета Аризоны предупредили о рекордных темпах изменения климата на Земле

Финикс, 16 ноября. Темпы глобального потепления за последние полтора века побили рекорд последнего ледникового периода, который держался 24 тыс. лет, об этом заявили ученые Университета Аризоны.

Изменение климата — насущная проблема человечества. Ее основными факторами выступают повышение концентрации парниковых газов в атмосфере и отступление антарктического щита.

Исследование было опубликовано в журнале Nature. Ученые предполагают, что смогли разрешить десятилетние споры о том, был ли этот период более теплым или прохладным.

Для этого ученые создали карты глобальных изменений температуры для каждого 200-летнего интервала, охватывающего 24 тыс. лет. Они также изучили химические характеристики морских отложений, чтобы получить информацию о прошлых температурах. Оказалось, что темпы потепления за последние 150 лет намного превышают масштабы и темпы изменений за последние 24 тыс. лет.

Ранее эксперты проследили связь между изменениями климата и конфликтами, а военные аналитики заявили о потенциальных битвах, которые могут произойти в Африке. Они рассказали, как Сомали переживает изменение климата.