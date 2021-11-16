Экс-солистка Artik и Asti преобразилась до неузнаваемости после ухода из дуэта

Москва, 16 ноября. Бывшая солистка дуэта Artik и Asti Анна Дзюба кардинально преобразилась после ухода из коллектива. Певица предстала перед поклонниками в образе яркой блондинки.

Покинув дуэт, Asti закрыла страницу в Instagram и удалила все посты. Однако внезапно Дзюба вернулась в соцсеть с новой публикацией. Она выложила фото, на котором выглядит изменившейся до неузнаваемости.

Prt Scr instagram.com / @astiselfmade

Исполнительница намекнула снимком на скорое возвращение к певческой деятельности. На фото она позирует в наушниках возле студийного микрофона, сложив при этом руки. Можно предположить, что Дзюбу запечатлели во время записи нового трека, который она выпустит уже вне дуэта.

Поклонники по-прежнему гадают, почему певица ушла из Artik и Asti после долгих лет сотрудничества со своим экс-коллегой по коллективу Артемом Умрихиным. Некоторые предположили, что Дзюба покинула дуэт из-за беременности. Другие же считают, что причиной ее решения стала звездная болезнь.