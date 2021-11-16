Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 21:05
21:03
Автоэксперт Колодочкин перечислил предметы, которые обязательно должны быть в машине
21:01
Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
21:00
Весь мир
В октябре власти США задержали на границе 164 тысячи мигрантов
20:59
Политика
Ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины
20:58
Политика
США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
20:57
Общество
Сервис HBO Max объявил дату премьеры спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
20:56
Общество
Авторы портала Eat This, Not That! перечислили сокращающие жизнь привычки
20:54
Армия
Компания «Кронштадт» приступила к разработке ударного беспилотника «Сириус»
20:49
Происшествия
Полиция задержала сына расчлененного в Петербурге мужчины по подозрению в убийстве отца
20:48
Общество
Аспирантка НГТУ сделала экологичное отопление доступным для жителей Новосибирска
Все новости

Экс-солистка Artik и Asti преобразилась до неузнаваемости после ухода из дуэта

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 20:42
Шоу-бизнес
Экс-солистка Artik и Asti преобразилась до неузнаваемости после ухода из дуэта
instagram.com  /  @astiselfmade

Москва, 16 ноября. Бывшая солистка дуэта Artik и Asti Анна Дзюба кардинально преобразилась после ухода из коллектива. Певица предстала перед поклонниками в образе яркой блондинки.

Покинув дуэт, Asti закрыла страницу в Instagram и удалила все посты. Однако внезапно Дзюба вернулась в соцсеть с новой публикацией. Она выложила фото, на котором выглядит изменившейся до неузнаваемости.

Экс-солистка Artik и Asti преобразилась до неузнаваемости после ухода из дуэта
Prt Scr instagram.com / @astiselfmade

Исполнительница намекнула снимком на скорое возвращение к певческой деятельности. На фото она позирует в наушниках возле студийного микрофона, сложив при этом руки. Можно предположить, что Дзюбу запечатлели во время записи нового трека, который она выпустит уже вне дуэта.

Поклонники по-прежнему гадают, почему певица ушла из Artik и Asti после долгих лет сотрудничества со своим экс-коллегой по коллективу Артемом Умрихиным. Некоторые предположили, что Дзюба покинула дуэт из-за беременности. Другие же считают, что причиной ее решения стала звездная болезнь.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка Artik и Asti преобразилась до неузнаваемости после ухода из дуэта
Asti Анна Дзюба artik
Комментировать