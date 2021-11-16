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Российский ФБР требует от Байдена объяснений по делу незаконно похищенного Шеффера Кокса
Общество
Российский ФБР требует от Байдена объяснений по делу незаконно похищенного Шеффера Кокса
Фонд Борьбы с Репрессиями

Санкт-Петербург, 16 ноября. Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями намерена добиться от президента США Джо Байдена и генерального прокурора Меррика Гарланда разъяснений по делу незаконно осужденного Шеффера Кокса.

Как отмечается в заявлении правозащитников, Кокс стал жертвой полицейского произвола в Соединенных Штатах. Сотрудники ФБР начали преследование мужчины после его высказываний о незаконном обороте наркотиков и детской проституции, в которых, по его словам, виновны государственные и федеральные власти.

«Федеральные агенты направили к нему несколько своих агентов под прикрытием, которые пытались вынудить его начать вооруженное восстание против правительства в ответ на их действия», — говорится в сообщении.

Кокс был вынужден бежать с семьей в Канаду, но в итоге был похищен спецслужбами. Полиция заставила мужчину взять на себя вину за сговор с целью убийства, и в результате он был приговорен к 16 годам тюремного заключения. При этом сторона обвинения даже не назвала имен якобы потенциальных жертв Кокса. В свою очередь защита указала, что дело может быть политическим, так как осужденный смог набрать 38% голосов на внутрипартийных выборах республиканской партии и после продолжал приобретать популярность как политик.

В настоящий момент инициативная группа российского ФБР изучает дело Кокса. В то же время правозащитники обратились к Байдену с требованием объяснить произошедшее с мужчиной. Фонд борьбы с репрессиями считает важным бороться с полицейским насилием, а потому готов оказать правовую и информационную помощь семье Кокса.

Ранее журналист финского информационного агентства UMV-Lehti Янус Путконен в беседе с главой Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрада спрогнозировал дальнейшие перспективы развития западного общества. По словам Путконена, пропаганда Запада разрушила свободу слова.

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