Киев, 16 ноября. Новость о том, что водная блокада Крыма скоро закончится, обрадовала украинцев, большинство из которых не разделяли позицию властей и их отношение к жителям полуострова.

Новость об обнаружении пресной воды под Азовским морем вызвала бурные эмоции на Украине. Блокада, которую устроила украинская сторона полуострову, скоро закончится.

Украина в очередной раз ничего не добилась. Проблемы с водой в Крыму скоро останутся в прошлом. Россия смогла обойти все украинские уловки и найти возможность для обеспечения Крыма водой. Доразведка и оценка пластов с пресной водой под Азовским морем должна завершиться в следующем году.

Пользователи соцсетей уже успели оценить эту новость и поделиться своим мнением.

«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?»; «Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?»; «Вот и бумеранг. Киеву придется открывать дамбу, рано или поздно — это произойдет», — пишут интернет-пользователи.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Простые люди не разделяют позицию властей Украины. Они были недовольны блокадой Крыма и переживали за жителей полуострова. Многие давно уже разочаровались в украинской политике, не имеющей ничего общего со здравым смыслом.

«У нас Херсон затапливает грязной водой из Днепра, а мы Крыму перекрыли. Куда наши политики смотрят? Мы уничтожаем природу своими руками, вредим не России, а природе»; «Северо-Крымского канала со стороны Украины уже давно нет. Там если и пускать воду, то уже его нужно ремонтировать. Бродяги его на металл разбирают, бьют плиты и вытягивают арматуру. Вот это блокада на руку таким ребятам, больше толку от этой дамбы нет»; «Неловко вышло. Блокада Крыма со всех сторон не сработала, даже дамба Киеву не помогла. На полуострове нашли способ обойти все эти уловки и жить мирно и спокойно», — написали в соцсетях.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал официальное заявление, что вода, которая была найдена под Азовским морем, может быть применена для питья.