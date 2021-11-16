Политолог Простаков оценил вероятность бойкота США Олимпиады-2022 в Пекине

Возможное решение администрации США объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине будет серьезным ударом по самолюбию Китая. Об этом в беседе с ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Накануне американская газета The Washington Post сообщила, что США планируют дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. По данным издания, ни сам президент, ни члены американского правительства не приедут на предстоящие зимние Игры в официальном качестве. Как пояснили источники, таким образом Вашингтон решил ответить на нарушения прав человека, которые приписывают Пекину.

Политолог Сергей Простаков объяснил, что дипломатический бойкот не предполагает запрета на участие в Играх американских атлетов, что может несколько сгладить возникающий конфликт между Вашингтоном и Пекином.

«Джо Байден не первый раз может проявить себя как мастер компромиссов. Сразу после его избрания дискуссия внутри американской власти шла вообще о возможности самого участия в пекинской Олимпиаде», — сказал он.

Global Look Press / Carofei

По словам политолога, на фоне непростых отношений США с Китаем американский президент Джо Байден оставил для себя поле для маневра.

«Он частично удовлетворил амбиции вашингтонских «ястребов», ищущих обострения конфронтации с Китаем, но не принял решения о полном бойкоте Олимпиады. Однако для Китая и половинчатый шаг Байдена — серьезный удар по самолюбию», — пояснил эксперт.

Простаков отметил, пока неизвестно, последуют ли примеру американского лидера главы других западных стран и их союзников.

«Это также — одна из интриг ближайшего будущего. Скоро мы увидим, насколько един Запад в отношениях с Китаем. Пекин же сейчас вряд ли будет делать резкие шаги, но жесткие китайские дипломатические заявления неизбежны», — объяснил эксперт.

publicdiplomacy.su / Народная дипломатия

Также политолог оценил вероятность полного бойкота Олимпийских игр в Китае американской стороной.

«Это будет зависеть от международной обстановки, нельзя исключать неожиданных чрезвычайных ситуаций. Но сейчас это выглядит маловероятным, хоть и олимпийский спорт в целом становится для американцев все менее интересным», — заключил Простаков.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для Игр в Пекине. Концепция одежды будет схожа с той, которую можно было видеть во время летней Олимпиады в Токио.