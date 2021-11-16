Россия и Сирия подписали меморандум по оказанию гуманитарной помощи

Дамаск, 16 ноября. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании по оказанию гуманитарной помощи, сообщило агентство SANA.

Подписавший документ министр местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хуссейн Махлуф поблагодарил Россию за сотрудничество в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Как заявил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба (МКШ) по возвращению беженцев Михаил Мизинцев, представители двух стран в ближайшее время заключат один договор и 11 соглашений о сотрудничестве в сферах науки и промышленности, медицины и просветительской деятельности.

Кроме того, на полях Международной конференции по возвращению беженцев, проходящей в Дамаске, состоялись совместные российско-сирийские переговоры по развитию двустороннего взаимодействия.

Мероприятие с участием десятков ведомств и министерств РФ и Сирии было посвящено реализации совместных проектов в области восстановления и реконструкции арабской республики, сотрудничеству в торгово-экономической сфере, а также рыболовству и борьбе с экстремизмом. Стороны также договорились сотрудничать в области образования и СМИ.

Syrian-Russian talks on strengthening cooperation in various domains https://t.co/f9ZNiroWzt — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 16, 2021

Сообщается, что делегация из РФ, прибывшая в столицу Сирии, передала свыше 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи для наиболее нуждающихся граждан республики.

Russia transferred more than 1.6 thousand tons of humanitarian aid to Syria https://t.co/psQ4CeJizN — Group of Strategic Vision "Russia - Islamic world" (@RuIslWorld) November 16, 2021

Таким образом, заседание межведомственных координационных штабов Сирии и России стало очередным проявлением развития отношений между Дамаском и Москвой. С 30 сентября 2015 года благодаря усилиям РФ проведено более 3 тысяч гуманитарных акций, в ходе которых населению арабской республики были розданы свыше 5200 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Российскими врачами оказана медицинская помощь более чем 132 тысячам жителей страны.

???????????????? Alongside large humanitarian aid shipments to the Syrian people @mod_russia also brings packages sent by ordinary Russian people to those in-need. 800 backpacks bursting with school supplies from the #Yunarmiya youth movement were given to Syrian kids #RussiaHelps ???? #Syria pic.twitter.com/z8x2gWwino — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) June 25, 2020

Саперы из РФ очистили от взрывоопасных предметов почти 6 тысяч гектаров территории, 273 километра автомобильных дорог, свыше 12 километров железнодорожных путей и порядка 3 тысяч зданий и сооружений.

По словам Михаила Мизинцева, в результате скоординированной деятельности с 2018 года в различных провинциях Сирии были отремонтированы и введены в эксплуатацию свыше 5 тысяч жилых домов, 260 медицинских учреждений, 995 образовательных центров, 275 объектов водоснабжения, 328 хлебопекарен, 854 электроподстанции и 14,45 тысячи предприятий промышленности.