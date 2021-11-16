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Россия и Сирия подписали меморандум по оказанию гуманитарной помощи

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 21:05
Весь мир
Россия и Сирия подписали меморандум по оказанию гуманитарной помощи
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Дамаск, 16 ноября. Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании по оказанию гуманитарной помощи, сообщило агентство SANA

Подписавший документ министр местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хуссейн Махлуф поблагодарил Россию за сотрудничество в восстановлении разрушенной инфраструктуры. 

Как заявил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба (МКШ) по возвращению беженцев Михаил Мизинцев, представители двух стран в ближайшее время заключат один договор и 11 соглашений о сотрудничестве в сферах науки и промышленности, медицины и просветительской деятельности.

Кроме того, на полях Международной конференции по возвращению беженцев, проходящей в Дамаске, состоялись совместные российско-сирийские переговоры по развитию двустороннего взаимодействия.

Мероприятие с участием десятков ведомств и министерств РФ и Сирии было посвящено реализации совместных проектов в области восстановления и реконструкции арабской республики, сотрудничеству в торгово-экономической сфере, а также рыболовству и борьбе с экстремизмом. Стороны также договорились сотрудничать в области образования и СМИ

Сообщается, что делегация из РФ, прибывшая в столицу Сирии, передала свыше 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи для наиболее нуждающихся граждан республики.

Таким образом, заседание межведомственных координационных штабов Сирии и России стало очередным проявлением развития отношений между Дамаском и Москвой. С 30 сентября 2015 года благодаря усилиям РФ проведено более 3 тысяч гуманитарных акций, в ходе которых населению арабской республики были розданы свыше 5200 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Российскими врачами оказана медицинская помощь более чем 132 тысячам жителей страны.

Саперы из РФ очистили от взрывоопасных предметов почти 6 тысяч гектаров территории, 273 километра автомобильных дорог, свыше 12 километров железнодорожных путей и порядка 3 тысяч зданий и сооружений.

По словам Михаила Мизинцева, в результате скоординированной деятельности с 2018 года в различных провинциях Сирии были отремонтированы и введены в эксплуатацию свыше 5 тысяч жилых домов, 260 медицинских учреждений, 995 образовательных центров, 275 объектов водоснабжения, 328 хлебопекарен, 854 электроподстанции и 14,45 тысячи предприятий промышленности.

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