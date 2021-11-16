Депутаты Госдумы вновь продлили запрет на выплаты по вкладам СССР

Москва, 16 ноября. Госдума приняла во II чтении проект, который пролонгирует заморозку предоставления компенсаций в рамках советских сбережений.

Выплата денежных средств в качестве возмещения сбережений, которые были положены на вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, в очередной раз замораживается. Теперь законопроект гласит об отсрочивании выплат до 1 января 2025 года.

Еще в 1995 году российское правительство приняло закон, по которому власти обязаны восстановить и обеспечить сохранность сбережений, поступивших на вклады Сбербанка до выше указанной даты, а также по вкладам в рамках договоров личного страхования. Помимо этого, закон затрагивает вложения в государственные ценные бумаги Советского Союза и РСФСР, осуществленные до 1 января 1992 года.

Предполагается, что сбережения должны выплачиваться посредством перевода в целевые долговые обязательства Российской Федерации с использованием долгового рубля. Тем не менее, кабмин пролонгирует приостановку выплаты компенсаций каждый год, начиная с 2003 года. Это объясняется тем, что власти не проработали необходимое для регулирования подобных выплат законодательство.

Правительство России намеревается создать новые меры соцподдержки отечественных семей, чтобы в два раза уменьшить уровень бедности к 2030 году, указывает глава Министерства финансов Антон Силуанов.