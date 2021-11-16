Жириновский объяснил, как Карпин должен был готовить сборную перед матчем с Хорватией

Москва, 16 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поражение сборной России по футболу в отборочном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

Россияне проиграли хорватам со счетом 0:1 и не смогли получить прямой билет на мировое первенство. Они заняли второе место в своей группе, поэтому в марте примут участие в стыковых матчах. Жириновский считает, что национальная команда перед этой игрой нуждалась в особой психологической настройке.

«Хорватия воевала на стороне Гитлера, нужно было объяснить это футболистам и поднять их моральных дух», — поделился политик в беседе с журналистами в Госдуме.

Жеребьевка команд состоится 26 ноября. Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Арабская страна впервые принимает спортивное мероприятие такого высокого уровня.

Ранее в РФС высказались по поводу продления контракта с Валерием Карпиным. В пресс-службе союза пояснили, что соглашение продолжает действовать при выходе сборной России в стыковые матчи.