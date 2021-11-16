Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 21:04
21:03
Автоэксперт Колодочкин перечислил предметы, которые обязательно должны быть в машине
21:01
Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
21:00
Весь мир
В октябре власти США задержали на границе 164 тысячи мигрантов
20:59
Политика
Ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины
20:58
Политика
США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
20:57
Общество
Сервис HBO Max объявил дату премьеры спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
20:56
Общество
Авторы портала Eat This, Not That! перечислили сокращающие жизнь привычки
20:54
Армия
Компания «Кронштадт» приступила к разработке ударного беспилотника «Сириус»
20:49
Происшествия
Полиция задержала сына расчлененного в Петербурге мужчины по подозрению в убийстве отца
20:48
Общество
Аспирантка НГТУ сделала экологичное отопление доступным для жителей Новосибирска
Все новости

Жириновский объяснил, как Карпин должен был готовить сборную перед матчем с Хорватией
Спорт
Жириновский объяснил, как Карпин должен был готовить сборную перед матчем с Хорватией
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 16 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поражение сборной России по футболу в отборочном матче ЧМ-2022 против Хорватии.

Россияне проиграли хорватам со счетом 0:1 и не смогли получить прямой билет на мировое первенство. Они заняли второе место в своей группе, поэтому в марте примут участие в стыковых матчах. Жириновский считает, что национальная команда перед этой игрой нуждалась в особой психологической настройке.

«Хорватия воевала на стороне Гитлера, нужно было объяснить это футболистам и поднять их моральных дух», — поделился политик в беседе с журналистами в Госдуме.

Жеребьевка команд состоится 26 ноября. Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Арабская страна впервые принимает спортивное мероприятие такого высокого уровня.

Ранее в РФС высказались по поводу продления контракта с Валерием Карпиным. В пресс-службе союза пояснили, что соглашение продолжает действовать при выходе сборной России в стыковые матчи.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Жириновский объяснил, как Карпин должен был готовить сборную перед матчем с Хорватией
футбол Жириновский чм-2022
Комментировать