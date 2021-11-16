Лукашенко наглядно показал ЕС, что Беларусь не обязана сдерживать мигрантов

Минск, 16 ноября. Лукашенко перехватил инициативу в ситуации с беженцами и поставил Европу на место.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии остается напряженной. Польша все так же не пропускает на свою территорию мигрантов с белорусской стороны. Александр Лукашенко обсудил ситуацию с Ангелой Меркель, что можно считать фактом признания президента Беларуси, которого Европа до сих пор называла нелегитимным.

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам уверен, что звонок Меркель Лукашенко — это начало диалога. Меркель и вместе с ней основная часть Евросоюза признают, что именно Лукашенко сейчас контролирует ситуацию. Он принудил ЕС к диалогу с собой. То, что произошло в Европе в 2015 году, повлияло на расстановку политических сил. Наверняка мы все увидим еще несколько миграционных волн с Ближнего Востока и Африки в Европу. Надо понимать, что Иракский Курдистан — это не зона бедствия. Люди, которые оттуда уезжают, не получают автоматически статус беженцев. Это не сирийцы и не афганцы.

Лукашенко не стал препятствовать притоку мигрантов из Ирака в Европу через Белоруссию, и его можно понять. Лукашенко решил, раз он не признан ЕС, а страна под санкциями, то вовсе не обязан помогать Евросоюзу решать его проблемы. Европа породила завышенные ожидания в Иракском Курдистане — люди решили, что их ждут в ЕС, готовы дать им пособия и всем обеспечить.

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Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований отметил, что поток мигрантов в ЕС через Белоруссию шел много лет. Минск тратила большие ресурсы, чтобы останавливать их на границе, размещать где-то, проверять документы и отправлять обратно. В последние несколько месяцев поток мигрантов увеличился в 3 раза. Позиция Польши в этом вопросе неконструктивна. Только участие России позволило вывести эту проблему на международный уровень и начать решать ее в соответствии с международными соглашениями и Женевской конвенцией.

Иван Тимофеев, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что не все страны ЕС с готовностью принимают мигрантов. Польша, к примеру, не хочет их видеть на своей территории. Даже 2-4 тысячи мигрантов на границе — это проблема для страны. Непонятно, как будет дальше «работать» этот канал, не увеличится ли поток мигрантов через него. Если этот процесс не контролировать, то это станет проблемой не только для Польши, но и для стран, которые принимают мигрантов. ЕС считает, что Белоруссия намеренно создала эту проблему в ответ на европейские санкции и для того, чтобы с Минском считались.

Тимофеев напомнил, что Александр Лукашенко не дал разрушить Белоруссию, не позволил сделать из страны европейскую марионетку. Он всегда давал понять ЕС, что государство будет вести свою политику и делать то, что выгодно народу. Люди, выбравшие такого президента, сделали правильный выбор. Лукашенко перестал сдерживать миграционный поток в Европу, в итоге дал понять ЕС, кто на самом деле хозяин положения.

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