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Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа касалась ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Пашинян обсудили обострившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Инициативу по телефонным переговорам с российским лидером проявил Пашинян, уточняется в Кремле.

«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе», — пояснили в сообщении.

Ранее в МИД России подтвердили контакты с Баку и Ереваном. Страны поддерживают связь для перевода ситуации в мирное русло, объяснили в ведомстве.

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