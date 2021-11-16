Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа касалась ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Пашинян обсудили обострившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Инициативу по телефонным переговорам с российским лидером проявил Пашинян, уточняется в Кремле.

«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе», — пояснили в сообщении.

Ранее в МИД России подтвердили контакты с Баку и Ереваном. Страны поддерживают связь для перевода ситуации в мирное русло, объяснили в ведомстве.