Аналитики: «Рубль продолжает оставаться под давлением»

На сегодняшний день рубль продолжает находиться под давлением, однако высокие цены на нефть сглаживают это негативное влияние. Что может повлиять на динамику отечественной валюты в ближайшее время? Какие факторы сдерживают рост цен на нефть? На эти и другие вопросы ответили аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть «отыграла» позиции

День для нефти завершился практически без изменений. Стоимость черного золота опускалась ниже отметки 81 доллар за баррель, однако к концу торговой сессии цена восстановилась и пошла на повышение. Теперь нефть стоит чуть меньше 83 долларов за баррель.

На котировки черного золота, по мнению экспертов, влияет ожидание действий со стороны администрации американского президента Джо Байдена касательно мер, которые планировалось ввести на рынке нефти.

«В качестве главной из этих мер рассматривалась продажа нефти из стратегических резервов США. В целом рынок уже начал закладывать это в цене. Мы наблюдаем снижение нефти, как раз ниже 81 доллара за баррель в последнюю торговую сессию. Но по факту мы так и не получили никаких официальных подтверждений, что будет продаваться нефть из резервов. Учитывая, что лимит не получил этих дополнительных объемов, нефть начала расти», — говорят аналитики ФБА «Экономика сегодня».

При этом спрос достаточно высокий, экономика восстанавливается после пандемии, а предложение остается ограниченным, поскольку ОПЕК не наращивает активную добычу сырья. Это также положительно сказывается на нефти.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также специалисты отмечают и позитивные новости о виртуальном саммите Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Два лидера смогли найти по определенным вопросам точки соприкосновения. Данный прогресс может стать причиной роста экономической активности между странами, это опять повлечет за собой потребление энергоресурсов, что положительно скажется на нефти», — говорят аналитики.

Тем не менее достаточно серьезным сдерживающим фактором роста цен на нефть является довольно непростая ситуация с коронавирусом в мире.

«В США растет буровая активность, это видно по данным компании Baker Hughes. Сообщается, что количество активных буровых установок увеличивается, что может свидетельствовать о росте добычи в декабре», — отмечают эксперты.

Также специалисты обращают внимание: если риски, связанные с новой волной коронавируса реализуются, то это серьезно ударит по спросу.

В целом нефть остается на довольно комфортном уровне. Актуальный диапазон — от 80 до 86 долларов за баррель.

Сдержать рубль от падения

Вчерашний день рубль провел без значительных изменений. Сегодня американская валюта пытается немного расти и торгуется на отметке 72,65 рубля за доллар.

«Учитывая, что вчера мы наблюдали достаточно серьезное укрепление доллара, рубль не особо на него среагировал. Обусловлено это тем, что вчера выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила, что при худшем уровне инфляции ЦБ будет сохранять все необходимые действия для стабилизации ситуации, она намерена по инфляции вернуться к целевому таргету 4% и делать для этого все необходимые действия», — отмечают эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

На ближайшем заседании ЦБ в декабре рассмотрят очередное повышение процентных ставок. Набиуллина, по мнению специалистов, практически подтвердила увеличение. Также она заявила, что возврат к более низким ставкам в районе 5-6% будет возможен не ранее середины 2023 года.

«Это ужесточение денежно-кредитной политики поддерживает рубль, поскольку сейчас продолжается покупка валюты со стороны Минфина РФ в рамках бюджетного правила и доллар чувствует себя довольно неплохо. Но ожидание повышения процентной ставки все-таки сдерживает рубль от падения», — говорят аналитики.

Также негативным фактором для рубля остается геополитический фактор — ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Сейчас активно ведутся диалоги между лидерами стран, но пока ситуация остается острой, очаг напряженности сохраняется.

«Мы видим какую-то эскалацию конфликта, что для рубля может стать негативом, поскольку возобновится санкционная риторика со стороны Европы, что также может обернуться ограничениями других стран в адрес России», — отметили эксперты.

Евросоюз обвиняет Белоруссию в возникшем кризисе с мигрантами на границе с Польшей. Варшава и Брюссель утверждают, что Минску выгодна сложившаяся ситуация, якобы он спровоцировал ее намеренно. Однако ранее кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, почему Республика Беларусь не имеет отношения к массовой миграции беженцев в Европу.