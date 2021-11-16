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Автор хитов Киркорова считает певца одним из самых щедрых артистов
Шоу-бизнес
Автор хитов Киркорова считает певца одним из самых щедрых артистов
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 ноября. Музыкант Антон Пустовой, который приложил руку к хитам многих отечественных звезд, назвал самых щедрых знаменитостей. Автор песен включил в этот список три известных фамилии.

Пустовому довелось поработать с Кристиной Орбакайте, Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Глюкозой, Витасом, Анной Седоковой, Наташей Королевой, Анной Семенович, а также с Артуром Пирожковым (под этим псевдонимом поет комик Александр Ревва). Музыкант сочинил не один хит, например, композиции «Цвет настроения синий», «Ибица», «Пьяная вишня», «Она решила сдаться» и другие.

Автор песен рассказал о работе со звездами в комментарии порталу PopCornNews. По словам Пустового, он не делает разницы между артистами и устанавливает для всех один гонорар.

Иногда музыканту приходится идти навстречу знаменитостям, но в его практике не было случая, когда песню купили по минимальной стоимости, а потом она стала хитом. Зато бывало, когда композиции приобретали популярность очень неожиданно.

«Я не знаю, кто из артистов самый щедрый, так как гонорар у меня один для всех, но по ощущениям — Басков, Пирожков и Киркоров», — рассказал Пустовой.

Автор хитов Киркорова считает певца одним из самых щедрых артистов
Агентство городских новостей Москва /

Называть точный размер своего гонорара за песни музыкант отказался, сославшись на коммерческую тайну. Как пояснил автор песен, его клиентам будет неприятно, если эти цифры станут известны всем.

Филипп Киркоров действительно очень щедр по отношению к своим детям. Недавно он вывез сына и дочь на отдых в Абу-Даби.

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киркоров басков Пирожков
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