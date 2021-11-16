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Египет начнет поставки газа в Ливан в начале 2021 года
Весь мир
Египет начнет поставки газа в Ливан в начале 2021 года
Global Look Press  /  Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Каир, 16 ноября. Египет планирует начать поставки газа в Ливан к началу следующего года, чтобы помочь смягчить энергетический кризис в стране, заявил министр нефти республики Тарек эль-Молла.

По его словам, Каир собирается экспортировать в Бейрут до 65 миллионов кубических метров голубого топлива в сутки.

«Мы собираемся предоставить им то, что они просят. Проводим необходимые переговоры и проверяем трубопроводы через Иорданию и Сирию», — сказал он.

Ливан переживает серьезный энергетический кризис, который едва не подорвал экономику страны. В октябре произошло полное отключение электроэнергии, так как на двух электростанциях, снабжающих национальную сеть, закончилось топливо.

Государственная компания Electricite du Liban недавно заявила, что производит минимальное количество электроэнергии, поскольку не может импортировать топливо. В итоге предприятия и домашние хозяйства почти полностью зависят от небольших частных генераторов.

Египет и Ливан подписали соглашение, в рамках которого республика начнет экспорт природного ресурса по арабскому трубопроводу через Иорданию и Сирию. Стоимость сделки пока не озвучивается. Бейрут планирует использовать денежные средства, полученные от Всемирного банка.

Правительство также возобновило переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении пакета финансовой помощи на сумму 10 миллиардов долларов. Однако властям предстоит провести значительные реформы, чтобы скрепить сделку.

Египет доставил первую партию газа в Хорватию. Танкер Cool Explorer доставил в морской порт Омишаль более 150 тысяч кубометров голубого топлива.

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