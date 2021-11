Египет начнет поставки газа в Ливан в начале 2021 года

Каир, 16 ноября. Египет планирует начать поставки газа в Ливан к началу следующего года, чтобы помочь смягчить энергетический кризис в стране, заявил министр нефти республики Тарек эль-Молла.

По его словам, Каир собирается экспортировать в Бейрут до 65 миллионов кубических метров голубого топлива в сутки.

