Экс-депутат Рады Журавко: «Украине надо думать, как сохранить оставшиеся регионы»

Украине лучше задуматься, как спасти оставшиеся регионы, а не рассуждать о том, как вернуть Крым и Донбасс. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал заявление новоиспеченного министра обороны Украины Алексея Резникова о стремлении вернуть Крым и Донбасс. Также он заявил, что уровень подготовки украинской армии находится на высоком уровне и она состоит из настоящих профессионалов, способных «надежно защитить страну».

«У меня такое ощущение, что он во сне бредит. Не заберет он никогда ни Крым, ни Донбасс. Народ лично определился со своим выбором и ушел законными методами. Крым был автономной республикой, поэтому, когда начался государственный переворот, произошел референдум. Я как украинский политик считаю, что народ, который живет в том или ином регионе, имеет право на самоопределение», — рассказал Журавко.

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Он уверен: если Украина решит силовым путем забрать Крым и Донбасс — она потеряет всю страну и государственность.

«Украина сама скоро развалится, даже не захватывая Крым и Донбасс, если ничего не поменяется. Если все останется в таком состоянии, как сейчас, то люди сами убегут, и они знают, куда идти. Все придут к России», — добавил собеседник ФАН.

Политическим путем ни Донбасс, ни Крым уже не вернуть, подчеркнул экс-депутат Рады. После слов украинской власти, что Донбасс необходимо обложить колючей проволокой, — тем более.

«Если Крым как-то ушел от войны благодаря России, то с учетом того, что творится сейчас в Донбассе, я думаю, 100 лет должно пройти, чтобы Донбасс вернулся во мнимую Украину. Пускай они лучше задумаются, как спасти остальную Украину, хотя бы в тех границах, которые на сегодняшний день остались», — добавил Алексей Журавко.

Ранее бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник прокомментировал решение Киева обратиться за помощью к Донбассу. По его словам, в то время, как продолжается война в Донбассе, а Киев, не прекращая обстрелы, просит помощи у ДНР и ЛНР, — такие действия со стороны киевской власти можно назвать двойными стандартами.