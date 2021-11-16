МИД РФ: Москва поддерживает связь с Баку и Ереваном для решения ситуации на границе

Москва, 16 ноября. Российские власти находятся в контакте с Азербайджаном и Арменией. Это необходимо для решения ситуации на границе республик, сообщили в МИД РФ.

На границе Армении и Азербайджана вновь зафиксировано обострение. ситуацию необходимо перевести в мирное русло. Для этого Москва поддерживает связь с Баку и Ереваном, уточнили в МИД России.

«Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло», — говорится в сообщении министерства.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обратился к РФ за помощью в защите территорий республики. Просьба будет оформлена в письменном виде и направлена в Россию, уточнили в Ереване.