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Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой отреагировали на петицию против их семьи

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 20:12
Общество
Родители девятилетней студентки МГУ Тепляковой отреагировали на петицию против их семьи
pixabay.com  /  DEZALB

Москва, 16 ноября. Вокруг семьи Тепляковых, воспитывающих девятилетнюю студентку МГУ Алису, развернулась настоящая война. «Доброжелатели» написали петицию и угрожали расправой самой девочке.

Активисты озаботились условиями проживания ребенка и его психологическим состоянием. Петицию адресовали детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой. Инициативная группа требует проверить образовательные учреждения, которые выдают дипломы детям Тепляковых.

Авторы называют «бесчеловечным экспериментом» воспитание в семье Алисы, ее родителей, по их мнению, следует «призвать к ответу». Мама и папа студентки воспринимают ситуацию с долей юмора, они уверены в правильности своих действий.

«Существует положение о выдаче аттестатов, которое Минпросвещения РФ выпускает каждый год. В нем прописана вся процедура. И существует процедура допуска к ЕГЭ. Вот, собственно, и все», — отреагировал на требования «доброжелателей» отец Алисы Евгений.

Он назвал ситуацию вокруг их семьи «неадекватной» и напомнил, что у них есть множество официальных грамот. Полгода назад они собирали документы для номинации на медаль ордена родительской славы. Их он предложил использовать для рассмотрения дела в отношении петиции.

Ранее отец Алисы сообщал, что в адрес девочки и семьи поступают угрозы. По словам Евгения Теплякова, постоянные нападки в адрес семьи негативно сказываются на воспитании других детей. Также мужчина отметил, что эта ситуация мешает учебному процессу.

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петиция мгу теплякова
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