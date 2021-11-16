Ераносян указал, кому реально выгоден миграционный кризис на границе Белоруссии

Минск, 16 ноября. Евросоюз обвиняет Белоруссию в возникшем кризисе с мигрантами на границе с Польшей.

Варшава и Брюссель утверждают, что Минску выгодна сложившаяся ситуация, и он спровоцировал ее намеренно. Однако кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян объяснил, почему Республика Беларусь не имеет отношения к массовой миграции беженцев в Европу, и, более того, сама страдает из-за попыток выходцев с Ближнего Востока перебраться в ЕС через свою территорию.

Эксперт напомнил, что поток беженцев хлынул в Евросоюз около семи лет назад, и виной этому стала именно внешняя политика стран Запада.

«Республика Беларусь борется с этим явлением не первый год. Мигрантов сейчас на границе, по разным данным, от 10 до 16 тысяч человек — это беженцы из Ирака, Сирии и Йемена, среди которых очень много детей от 3 до 14 лет. Их надо согревать, кормить, поить, предоставлять хотя бы временное жилье. Поэтому, когда говорят, что Лукашенко выгоден этот кризис на границе — это абсолютное лукавство со стороны Польши и Еврокомиссии. Они просто сбрасывают с себя эту проблему», — заявил политолог в интервью изданию «Украина.ру».

Ераносян отмечает, что ранее Евросоюз выделял Белоруссии определенные суммы для того, чтобы она каким-то образом сдерживала поток беженцев или обеспечивала их самым необходимым.

«Сегодня в условиях жесткого санкционного режима против Белоруссии и лично Александра Лукашенко, мы понимаем, что никаких траншей Евросоюз не будет осуществлять, и Республика Беларусь вынуждена справляться сама», — рассказал эксперт.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По словам политолога, президент Белоруссии Александр Лукашенко в настоящее время фактически тратит ресурсы собственной страны для того, чтобы помочь решить Европе ее проблему с беженцами.

«Лукашенко снабжает беженцев водой, едой, предоставляет какие-то транзитные возможности. Он даже разрешает жечь свой лес для обогрева мигрантов, а ведь этот человек настоящий хозяйственник, и торговля лесом для Белоруссии является важным экспортным направлением», — пояснил Ераносян.

Как подчеркивает эксперт, Польша активнее всех выдвигает обвинения в сторону Белоруссии из-за мигрантов, преследуя исключительно собственные корыстные интересы. При этом, чтобы усугубить сложившуюся ситуацию, именно Варшава устраивает провокации на границе в сторону Республики Беларусь.

«Здесь жесткий режим неприятия включила именно Польша. И он выражается не только в перемещениях сил территориальной обороны, которых в Польше очень много, но уже идет даже стрельба в сторону белорусской границы. Нападением это назвать пока нельзя, но это уже явная провокация», — подчеркнул политолог Владимир Ераносян.

Ранее член конституционной комиссии Белоруссии Александр Шпаковский объяснил, что стоит за обещанием президента Александра Лукашенко перекрыть газопровод в Европу.