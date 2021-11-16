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Netflix представил трейлер комедии с Леонардо Ди Каприо «Не смотрите наверх»
Общество
Netflix представил трейлер комедии с Леонардо Ди Каприо «Не смотрите наверх»
Кадр из фильма «Не смотри вверх»

Лос-Анджелес, 16 ноября. Крупнейшая американская стриминговая платформа Netflix опубликовала на своем YouTube-канале трейлер комедии «Не смотрите наверх», в которой главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

По сюжету двое ученых (Лоуренс и Ди Каприо) узнают, что через полгода Землю уничтожит огромный метеорит. Сначала они докладывают о грядущей катастрофе членам правительства, но их поднимают на смех. Затем специалисты идут на телевидение, чтобы предупредить жителей планеты об опасности. Однако и там они сталкиваются с непониманием.

Режиссером-постановщиком «Не смотрите наверх» стал Адам Маккей. В картине также снялись Крис Эванс («Первый мститель»), Тимоти Шаламе («Дюна»), Джона Хилл («Мачо и ботан»), Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada) и Кейт Бланшетт («Кэрол»). Релиз фильма на Netflix состоится 24 декабря.

Ранее сообщалось, что зрители заметили в сериале «Игра в кальмара» картину ижевской художницы Елены Баренбаум. Постер с зайцами украшал комнату одного из персонажей шоу.

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Леонардо Ди Каприо netflix фильм
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