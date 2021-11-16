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Шойгу: генерал-полковник Жидко назначен замминистра обороны России
Армия
Шойгу: генерал-полковник Жидко назначен замминистра обороны России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 16 ноября. Экс-командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко назначен назначен заместителем главы Минобороны РФ. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, теперь Жидко будет работать в должности начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России.

«Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе — заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления», — сказал Шойгу, принимая доклад Жидко в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что Восточный военный округ возглавил Герой России генерал-полковник Александр Чайко. Торжественная церемония передачи штандарта округа новому командующему состоялась 16 ноября в Хабаровске.

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