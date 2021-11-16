Шойгу: генерал-полковник Жидко назначен замминистра обороны России

Москва, 16 ноября. Экс-командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко назначен назначен заместителем главы Минобороны РФ. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, теперь Жидко будет работать в должности начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России.

«Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе — заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления», — сказал Шойгу, принимая доклад Жидко в режиме видеоконференции.