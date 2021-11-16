Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 21:03
21:01
Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
21:00
Весь мир
В октябре власти США задержали на границе 164 тысячи мигрантов
20:59
Политика
Ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины
20:58
Политика
США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
20:57
Общество
Сервис HBO Max объявил дату премьеры спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
20:56
Общество
Авторы портала Eat This, Not That! перечислили сокращающие жизнь привычки
20:54
Армия
Компания «Кронштадт» приступила к разработке ударного беспилотника «Сириус»
20:49
Происшествия
Полиция задержала сына расчлененного в Петербурге мужчины по подозрению в убийстве отца
20:48
Общество
Аспирантка НГТУ сделала экологичное отопление доступным для жителей Новосибирска
20:47
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели матери и двоих детей на пожаре под Челябинском
Все новости

Посол Египта вручил верительные грамоты эмиру Катара

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 20:21
Весь мир
Посол Египта вручил верительные грамоты эмиру Катара
mfa.gov.eg  /  пресс-служба министерства иностранных дел Египта

 

Доха, 16 ноября. Посол Египта Амр аль-Шербини прилетел в Катар для официального вступления в должность. Он вручил верительные грамоты эмиру государства Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

В пресс-службе МИД республики рассказали, что помимо документов он передал катарскому лидеру приветственную телеграмму от президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Наступает новый этап в отношениях между Египтом и Катаром», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, эмир попросил посланника передать приветствие египетскому коллеге, выразив признательность за нынешнее развитие двусторонних отношений.

Амр аль-Шербини является достаточно опытным специалистом. В прошлом окончил факультет массовых коммуникаций Каирского университета и служил дипломатом в Сирии и Соединенных Штатах. Позже занимал должность заместителя главы миссии в Брюсселе и работал генеральным послом в Министерстве иностранных дел Египта.

Каир и Доха активно развивают сотрудничество в рамках программы по нормализации отношений. В январе арабская четверка подписала соглашение о «солидарности и стабильности» в городе Аль-Ула, завершив трехлетний туристический и дипломатический бойкот Катара.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посол Египта вручил верительные грамоты эмиру Катара
египет ливан посол
Комментировать