Посол Египта вручил верительные грамоты эмиру Катара

Доха, 16 ноября. Посол Египта Амр аль-Шербини прилетел в Катар для официального вступления в должность. Он вручил верительные грамоты эмиру государства Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

В пресс-службе МИД республики рассказали, что помимо документов он передал катарскому лидеру приветственную телеграмму от президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Наступает новый этап в отношениях между Египтом и Катаром», — говорится в сообщении.

Egypt's new ambassador submits credentials to Qatar's emir https://t.co/KBLsnZCMzz — Ahram Online (@ahramonline) November 15, 2021

Со своей стороны, эмир попросил посланника передать приветствие египетскому коллеге, выразив признательность за нынешнее развитие двусторонних отношений.

Амр аль-Шербини является достаточно опытным специалистом. В прошлом окончил факультет массовых коммуникаций Каирского университета и служил дипломатом в Сирии и Соединенных Штатах. Позже занимал должность заместителя главы миссии в Брюсселе и работал генеральным послом в Министерстве иностранных дел Египта.

Каир и Доха активно развивают сотрудничество в рамках программы по нормализации отношений. В январе арабская четверка подписала соглашение о «солидарности и стабильности» в городе Аль-Ула, завершив трехлетний туристический и дипломатический бойкот Катара.