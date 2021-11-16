Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 21:03
21:03
Автоэксперт Колодочкин перечислил предметы, которые обязательно должны быть в машине
21:01
Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике
21:00
Весь мир
В октябре власти США задержали на границе 164 тысячи мигрантов
20:59
Политика
Ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины
20:58
Политика
США готовятся к большому противостоянию с Китаем и Россией
20:57
Общество
Сервис HBO Max объявил дату премьеры спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
20:56
Общество
Авторы портала Eat This, Not That! перечислили сокращающие жизнь привычки
20:54
Армия
Компания «Кронштадт» приступила к разработке ударного беспилотника «Сириус»
20:49
Происшествия
Полиция задержала сына расчлененного в Петербурге мужчины по подозрению в убийстве отца
20:48
Общество
Аспирантка НГТУ сделала экологичное отопление доступным для жителей Новосибирска
Все новости

Автоэксперты перечислили способы завести машину зимой
Общество
Автоэксперты перечислили способы завести машину зимой
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 16 ноября. При возникновении сложностей с запуском двигателя в мороз не нужно пытаться бесконечно завести машину, лучше прибегнуть к другим способам. Такую рекомендацию дают специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин и глава «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин.

По словам Ларина, если автомобиль не завелся с первого раза, то нужно прекратить попытки. Когда речь идет о дизельном двигателе, он должен запуститься в морозную погоду, если аккумулятор заряжен, пояснил эксперт в комментарии URA.RU. Такая машина может не заводиться при замерзании летнего топлива, уточнил специалист.

«В таком случае нужно везти машину отогревать. Если речь идет про бензиновую машину, то, как минимум, нужно зарядить аккумулятор и просушить свечи, потому что их могло залить», — перечислил способы запуска двигателя зимой Ларин.

Филькин рекомендовал внимательно следить за состоянием аккумулятора и не допускать его разрядки в морозы. Для этого необходимо как можно чаще ездить на машине, причем иногда на дальние расстояния. Глава «Автомобильной сервисной сети» призывает не сажать аккумулятор при проблемах с запуском.

«Нельзя до последнего «крутить», пока не сядет в ноль аккумулятор. Если машина с трех раз не завелась, то нужно прекратить попытки и выяснить причину. Лучше вызвать эвакуатор и отвезти в теплый гараж или сервис», — подытожил автоэксперт.

Ранее технический директор сети автосалонов Максим Рязанов представил план подготовки машины к зиме. В первую очередь он посоветовал сменить резину с летней на зимнюю.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперты перечислили способы завести машину зимой
машина зима автоэксперты
Комментировать