Автоэксперты перечислили способы завести машину зимой

Москва, 16 ноября. При возникновении сложностей с запуском двигателя в мороз не нужно пытаться бесконечно завести машину, лучше прибегнуть к другим способам. Такую рекомендацию дают специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин и глава «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин.

По словам Ларина, если автомобиль не завелся с первого раза, то нужно прекратить попытки. Когда речь идет о дизельном двигателе, он должен запуститься в морозную погоду, если аккумулятор заряжен, пояснил эксперт в комментарии URA.RU. Такая машина может не заводиться при замерзании летнего топлива, уточнил специалист.

«В таком случае нужно везти машину отогревать. Если речь идет про бензиновую машину, то, как минимум, нужно зарядить аккумулятор и просушить свечи, потому что их могло залить», — перечислил способы запуска двигателя зимой Ларин.

Филькин рекомендовал внимательно следить за состоянием аккумулятора и не допускать его разрядки в морозы. Для этого необходимо как можно чаще ездить на машине, причем иногда на дальние расстояния. Глава «Автомобильной сервисной сети» призывает не сажать аккумулятор при проблемах с запуском.

«Нельзя до последнего «крутить», пока не сядет в ноль аккумулятор. Если машина с трех раз не завелась, то нужно прекратить попытки и выяснить причину. Лучше вызвать эвакуатор и отвезти в теплый гараж или сервис», — подытожил автоэксперт.

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