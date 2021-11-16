Донбасс, 16 ноября. Военнослужащие украинской армии обстреляли школу в Золотом-5. Местные жители все чаще дают отпор ВСУ. За год бессрочного перемирия северная группа войск Украины потеряла по небоевым причинам более 400 военных. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинская армия не открывала огонь по территории Донецкой Народной Республики. Во вторник днем обстрелы возобновились. На донецком направлении обороны ДНР из 82-мм минометов с позиций ВСУ в поселке Марьинка обстреляна западная окраина столицы республики, на горловском направлении из автоматических станковых гранатометов — поселок Гольмовский.

В Луганской Народной Республике за минувшие сутки зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня. Киевские силовики вели обстрелы населенных пунктов Калиновка и Золотое-5. Применялись станковые противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. В Золотом из-за обстрелов повреждено здание школы.

Отпор Нацгвардии Украины и ВСУ

В Авдеевке, которая находится в нескольких километрах к северу от Донецка на подконтрольной ВСУ территории, на блокпосте произошел конфликт между нацгвардейцами и мирными жителями. Информацию сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Его причина в том, что украинские силовики принуждали местное население платить за проезд через блокпост. Многие отказывались, из-за чего нередкими были конфликты.

Одна такая стычка произошла неделю назад: военнослужащий 12-й бригады Национальной гвардии Украины получил многочисленные телесные повреждения от местных жителей. После двое гражданских были задержаны военными. В причинах разбирается Военная служба правопорядка ВСУ.

Федеральное агентство новостей /

Небоевые потери ВСУ

Очередная потеря произошла в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в Луганской области, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Во время занятий по огневой подготовке в Станично-Луганском районе погиб военнослужащий. Причина — неосторожное обращение с оружием его сослуживца. Несмотря на то, что все обстоятельства инцидента известны, командование бригады доложило в вышестоящий штаб о боевой потере в результате «агрессии террористов».

Всего за время так называемого бессрочного перемирия (действует с конца июля 2020 года) только в зоне ответственности северной группы войск Украины (Луганская область) зафиксировано 418 случаев небоевых потерь, то есть по численному составу это половина пехотного батальона. Более 130 человек из них погибли.

Националисты скупают оружие у солдат Киева

Начальник склада ракетно-артиллерийских вооружений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ организовал канал сбыта оружия и боеприпасов националистическим организациям Украины, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Оружие сначала списывалось, а после составления фиктивных актов утилизации его передавали на территорию центральных и западных регионов Украины.

По информации луганчан, за время недолгого нахождения бригады в зоне Операции объединенных сил офицер продал девять автоматов Калашникова, полсотни гранат и шесть ручных противотанковых гранатометов, а также десять тысяч патронов к автоматам калибром 5,45 мм.