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Рособоронэкспорт заключил в ОАЭ контракты на экспорт авиатехники на 1,3 млрд долларов
Армия
Рособоронэкспорт заключил в ОАЭ контракты на экспорт авиатехники на 1,3 млрд долларов
Пресс-служба МАКС

Москва, 16 ноября. Рособоронэкспорт в рамках участия в четырехдневном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ пополнил свой портфель заказов. Только авиационной техники у компании готовы купить на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

Российские разработчики представили на выставке в Дубае свыше 300 разработок в области ПВО, боевой авиации и вооружений. По словам главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отечественные военно-технические разработки пользуются на выставке высоким спросом, в рамках мероприятия Рособоронэкспорт заключил контракты на поставку авиации на 1,3 миллиарда долларов, а общая сумма экспортных сделок достигла 2,5 миллиарда долларов.

«По объективным причинам назвать страны мы не можем», — объяснил Чемезов.

Глава Ростеха подчеркнул, что участие в Dubai Airshow подтвердило высокий интерес иностранных покупателей к российским боевым самолетам и вертолетам.

Ранее корпорация выпустила лимитированный парфюм «The Checkmate» специально для Dubai Airshow 2021. Туалетная вода носит то же название, что и легкий истребитель Су-75, а ее флакон изготовлен из тех же материалов, что и кабина пилота.

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ростех рособоронэкспорт чемезов
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