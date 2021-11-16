Сына бывшего президента Панамы Мартинелли экстрадировали в США

Гватемала, 16 ноября. Власти Гватемалы экстрадировали сына бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли — Луиса Энрике Мартинелли Линареса в США. В Америке его обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.

#Panama | Luis Martinelli Linares, the son of former President Ricardo Martinelli, was extradited from Guatemala to the United States to be prosecuted for his involvement with a money-laundering scheme linked to the construction company Odebrecht.https://t.co/xIzx7hFfRm — teleSUR English (@telesurenglish) November 16, 2021

Линарес последние несколько месяцев находился в военной тюрьме Гватемалы, его вывезли в США на частном самолете. Третий уголовный суд Гватемалы вынес решение об экстрадиции 25 мая.

Министерство юстиции США утверждает, что Луис Энрике и его брат Рикардо были посредниками при выплате 28 миллионов долларов в виде взяток от бразильского конгломерата Odebrecht высокопоставленным панамским чиновникам в период с 2009 по 2014 год. Их задержали в аэропорту Гватемалы в 2020 году по просьбе Вашингтона, когда они пытались сесть на рейс в Панаму. Их отец — бывший президент Панамы (2009–2014) — также обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией и других нарушениях закона.

Скандал вокруг бразильской нефтегазовой корпорации Petrobras и конгломерата Odebrecht разразился в 2014 году. Выяснилось, что сотрудники подкупали глав государств и высокопоставленных чиновников ради получения выгодных госконтрактов. Общая сумма взяток составила 800 млн долларов.