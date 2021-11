Сына бывшего президента Панамы Мартинелли экстрадировали в США

Гватемала, 16 ноября. Власти Гватемалы экстрадировали сына бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли — Луиса Энрике Мартинелли Линареса в США. В Америке его обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.

#Panama | Luis Martinelli Linares, the son of former President Ricardo Martinelli, was extradited from Guatemala to the United States to be prosecuted for his involvement with a money-laundering scheme linked to the construction company Odebrecht.https://t.co/xIzx7hFfRm