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Андрей Шевченко обратился к игрокам сборной Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной
Спорт
Андрей Шевченко обратился к игрокам сборной Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной
Global Look Press  /  Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de

Киев, 16 ноября. Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поддержал игроков сборной Украины в преддверии встречи квалификации ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Бывший наставник украинской сборной Андрей Шевченко в Twitter-аккаунте обратился к игрокам национальной команды перед заключительным матчем отборочного турнира к ЧМ в Катаре.

«Вперед, к победе! Болеем за нашу сборную и желаем удачи сегодня!» — написал обладатель «Золотого мяча».

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда доходила до четвертьфинала Евро-2020.

Матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет на стадионе «Билино Поле» в Зенице 16 ноября. Игра квалификации ЧМ-2022 начнется в 22:45 по московскому времени.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал успешной работу Карпина на посту тренера сборной России. Экс-наставник «Спартака» возглавил национальную команду летом 2021 года.

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футбол украина шевченко босния и герцеговина
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