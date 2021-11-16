Уголовное дело завели по факту гибели ребенка в больнице Абакана

Абакан, 16 ноября. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмилетней девочки в городской больнице, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительным данным, юная пациентка поступила в больницу в ночь на 14 ноября. Девочка жаловалась родителям на плохое самочувствие, вечером у нее поднялась температура, появились боли в животе, рвота и слабость. Медики пытались помочь ребенку, но не смогли. Пока что причины произошедшего устанавливают.

Минздрав региона сообщил, что проведет служебную проверку после смерти несовершеннолетней. По данным ведомства, ребенок поступил в приемное отделение детской больницы в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что двое детей умерли после поедания грибов в Лискинском районе Воронежской области. По предварительным данным, смерть наступила из-за острого отравления.