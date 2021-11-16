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Суд арестовал водителя барнаульской маршрутки за гибель девочки на «зебре»
Происшествия
Суд арестовал водителя барнаульской маршрутки за гибель девочки на «зебре»
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Барнаул, 16 ноября. Суд вынес решение арестовать водителя маршрутки №65, который насмерть сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Смертельная авария произошла на улице Шумакова. Школьница переходила дорогу. Водитель маршрутки совершал поворот направо и сбил ребенка. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью и умерла до приезда скорой помощи.

Суд ранее арестовал напавшего на ребенка рецидивиста в Солнечногорске. На время следствия обвиняемый в грабеже будет находиться в СИЗО. Злоумышленник подкрался сзади к ребенку и схватил за шею. Он пытался оттащить девочку в сторону и ударил ее.

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