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Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана Гасановым ситуацию на границе с Арменией
Армия
Шойгу обсудил с главой минобороны Азербайджана Гасановым ситуацию на границе с Арменией
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Баку, 16 ноября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым ситуацию на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

В ходе переговоров Гасанов проинформировал Шойгу о том, что Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные меры для предотвращения провокаций на азербайджано-армянской границе.

«Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки», — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Азербайджана сообщило о начале вооруженных столкновений на границе с Арменией. В свою очередь армянская сторона заявила, что на границе вспыхнули боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. В ходе противостояния армянским военным удалось уничтожить и вывести из строя около 10 единиц бронетехники противника, однако 12 военнослужащих Вооруженных сил Армении попали в плен.

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Армения россия шойгу азербайджан гасанов
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