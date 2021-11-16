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Вашингтон собирается объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 19:45
Спорт
Вашингтон собирается объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
twitter.com  /  Beijing 2022

Вашингтон, 16 ноября. Администрация президента США Джо Байдена намеревается объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году. Об этом сообщили несколько источников газеты Washington Post, посвященных в планы Белого дома.

По данным издания, ни сам Байден, ни члены правительства США не приедут на предстоящие зимние Игры в официальном качестве. Как пояснили источники, таким образом Вашингтон решил ответить на нарушения прав человека, которые приписывают Пекину. При этом дипломатический бойкот никак не скажется на участии американских спортсменов в Олимпиаде.

Как пишет газета, технически решение о бойкоте еще не доработали, но президенту США уже дали соответствующие рекомендации. По словам источников из администрации, Байден утвердит их до конца ноября.

Ранее Международный олимпийский комитет согласовал форму российской команды для Игр в Пекине. Концепция одежды будет схожа с той, которую можно было видеть во время летней Олимпиады в Токио.

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сша олимпиада пекин
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